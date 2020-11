Off day, serrata dei commercianti anche a Montenero di Bisaccia

Serrata dei commercianti anche a Montenero di Bisaccia, nel pomeriggio di lunedì 16 novembre per l’Off day per manifestare il disappunto verso le disposizioni nazionali che impongono la chiusura degli esercizi commerciali alle ore 18. Un provvedimento, hanno spiegato dal Comitato ‘Commercianti molisani’, che penalizza i negozi al dettaglio perché coincide con gli orari tradizionalmente dedicati allo shopping. Inoltre, ricordano dal Comitato, il commercio è stato tra i primi settori ad attivarsi per rendere i locali a norma nel rispetto dei protocolli anti contagio. Previsto anche un incontro tra i rappresentanti di categoria e il Comune di Montenero.

