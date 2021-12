OFF 9: in scena la rassegna teatrale di autori molisani

In scena la nona edizione della rassegna teatrale di autori molisani “OFF” a partire da domenica 19 dicembre alla Sala Alphaville di Campobasso.

La manifestazione nacque nel 2013, partendo da una idea dell’attrice e autrice teatrale Palma Spina, immediatamente condivisa e sostenuta dagli altri autori che presero parte alla prima edizione: Gianni Manusacchio, Roberto Colella, William Mussini e Nicola Macolino.

Negli anni, più di trenta autori molisani hanno preso parte alla rassegna con un proprio spettacolo originale, evidente dimostrazione delle capacità e delle competenze artistiche degli autori molisani.

La rassegna “OFF”, coordinata da INCAS Produzioni con la direzione artistica di Francesco Vitale, esprime già nel nome l’idea di far vivere il teatro indipendente fuori dalle sedi istituzionali e dai circuiti principali del teatro.

Dopo le prime due edizioni svoltesi all’Auditorium del liceo classico “Mario Pagano” di Campobasso e un evento tenutosi nel cortile del Castello Monforte, l’edizione del 2021 è la sesta che si terrà al Centro Culturale ex ONMI, nella Sala Alphaville.

La rassegna non è stata fermata neppure dalla pandemia e dalla chiusura dei teatri: lo scorso anno, infatti, OFF è andata in scena sui canali social, sempre seguendo lo schema consolidato dei quattro spettacoli di quattro diversi autori, ovviamente molisani.

L’edizione numero 9 sarà aperta domenica prossima 19 dicembre da Sergio Marchetta con “L’Amore è un nano”. A seguire l’appuntamento per il 29 dicembre è con “Hotline”, scritto e diretto da Antonio De Gregorio, con l’attrice Barbara Petti in scena.

Il 9 gennaio sarà la volta di Giacomo Cerio e Alessia D’Alessandro, autori di “Good morning blues”, in scena con Maria Teresa Spina, Michele Di Cillo e una band di musicisti composta da Celeste Caranci, Alberto Romano, Luca Tozzi, Tony Mansi e lo stesso autore Giacomo Cerio.

L’ultimo atto della rassegna sarà il 29 gennaio, quando sul palco dell’Alphaville Roberto Sacchetti e Francesco Vitale presenteranno “Col cuore nel Molise”, insieme a Verdiana De Palma e Rossella Menotti.

Tutti gli spettacoli sono in programmazione per le ore 19.00 e il costo del biglietto è di 10€: sarà possibile prenotare all’indirizzo email segreteria@incasproduzioni.it oppure acquistare direttamente il ticket nei giorni degli spettacoli presso la Sala Alphaville.