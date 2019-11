Odontoiatria, nuova offerta in arrivo dal Neuromed

In corso di apertura un nuovo e avanzato servizio di clinica odontoiatrica affidato al noto dentista dottor Giovanni Petrecca

Un dentista al lavoro su un piccolo paziente





Più che di un’indiscrezione, oramai si tratta di una vera e propria notizia, è quella che il Neuromed a Pozzilli si sta attrezzando per offrire alla propria clientela, che arriva da ogni angolo del Molise, ma anche da fuori regione, un nuovo servizio specialistico che si affianca alla già notevole offerta sanitaria della struttura. Si tratta del servizio di Odontoiatria, che dovrebbe essere diretto, sempre stando al tam-tam delle voci, dal noto dentista venafrano, Giovanni Petrecca, che tanti clienti ed estimatori ha anche nel capoluogo pentro. Sette dovrebbero essere le postazioni (poltrone e stand per i pazienti) che il Neuromed sta attrezzando nella sua moderna clinica di Pozzilli, che già oggi offre i più importanti e innovativi servizi diagnostici reperibili sul mercato. Ancora un passo in avanti, quindi, per il Neuromed di Pozzilli che, sicuramente, anche con il suo servizio odontoiatrico, contribuirà ad attirare numerosi pazienti in Molise.