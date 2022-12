Odg Molise aderisce al progetto “Il Patentino digitale”

L’Ordine dei Giornalisti del Molise, insieme all’Ordine degli Avvocati del Foro di Campobasso, al Consiglio regionale del Molise, all’Ufficio Scolastico regionale, i Municipi coinvolti, ha aderito al progetto: “Il Patentino digitale”, in programma dal 13 dicembre al 19 gennaio. Il tutto sotto l’egida del Corecom Molise. “Un progetto pilota che ho sentito di condividere da subito insieme a Fabio Talucci e colleghi – afferma il presidente dell’Ordine Vincenzo Cimino – che ci vede impegnati tra i banchi di scuola delle medie inferiori in 5 centri della provincia di Campobasso (Riccia, Ferrazzano, Baranello, Campodipietra e Larino). Insieme agli altri partner, cercheremo di illustrare ai ragazzi le insidie della rete ed i valori puri del giornalismo, a studenti, che devono essere orientati in un percorso sano e didattico di tutela dell’informazione. Accesso alle fonti, concetto di notizia, trappole, fake news, saranno argomentate nella maniera più semplice possibile a studenti di 13 anni. Ringrazio il Corecom, tutte le istituzioni coinvolte ed i colleghi che mi sosterranno in questo percorso”.