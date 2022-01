Occupazione reparti Covid, Molise in controtendenza con il 13% rispetto al 30% nazionale

Molise in controtendenza per la percentuale di posti occupati da pazienti Covid nei reparti di area non critica con il calo che si attesta al 13% rispetto al 30% della media nazionale.

È quanto si legge dai dati Agenas dello scorso 18 gennaio. La percentuale cresce, invece, in 8 regioni: Calabria (al 43%), Friuli (34%), Lazio (29%), Marche (29%), PA Bolzano (20%), PA Trento (29%), Puglia (23%), Valle d’Aosta (con +5% torna al 57%).

Superano, infine, il 30% Calabria, Friuli, Liguria, Lombardia, Sicilia, Valle d’Aosta e Umbria. Sempre in Molise, la percentuale di terapie intensiva occupate da pazienti Covid è stabile al 3%.

Intanto, la Siaarti, la Società Italiana di Anestesia ha prodotto un documento e c’è stato un intervento della Consulta nazionale di Bioetica che poneva l’accento sul fatto che i medici potevano valutare l’età come fattore discriminante.

In seguito c’è stata una discussione ed è prevalso un orientamento in linea con i dettami della Costituzione: si valuta in base alla risposta migliore alla terapia prendendo in considerazione una serie di parametri.

Tuttavia, secondo molte stime, non si dovrebbero più raggiungere i livelli di emergenza del marzo del 2020 che ha lacerato medici, prodotto dilemmi etici in professionisti che hanno dovuto chiedere un aiuto alle istituzioni per capire quale fosse la scelta migliore.