Occupate il 38% delle terapie intensive in Molise per i pazienti Covid, la media italiana è del 24

La nostra è una delle cinque regioni in cui è stata superata la soglia limite di saturazione delle terapie intensive. In Molise la percentuale di posti letto occupati in terapia intensiva da pazienti Covid, sul totale dei posti disponibili, è del 38%. La percentuale nazionale è del 24. A testimoniare la situazione d’emergenza che si sta vivendo in regione, c’è il continuo ricorso alla Cross per trasportare fuori regione pazienti che hanno bisogno di rianimazione. Situazione difficile anche per quel che concerne l’area non critica i cui posti letto sono occupati per il 48%, la media nazionale è del 29. I dati sono stati elaborati dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) sulla base della rilevazione giornaliera (23 febbraio) del ministero della Salute.