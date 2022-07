Occhionero (Iv): “Draghi ancora premier per il bene del Paese”

La deputata molisana di Italia Viva riprende la petizione lanciata dal partito di Renzi: “Non possiamo permettere che le decisioni di Conte e del Movimento 5 Stelle frenino processi fondamentali per la vita di cittadini e imprese”

“”I mesi di Governo Draghi hanno ridato all’Italia prestigio internazionale e stanno consentendo la ripresa interna. Per questo, per il bene del Paese, chiediamo al presidente del Consiglio, Mario Draghi, di continuare il suo impegno a Palazzo Chigi con una maggioranza anche diversa dalla attuale”. E’ quanto afferma in una nota la parlamentare molisana, Giuseppina Occhionero, capogruppo in Commissione Difesa alla Camera di Italia Viva, riprendendo la petizione lanciata dal partito.

“In un momento di crisi su vari fronti soluzione migliore è continuare il lavoro già intrapreso dal governo Draghi. Non possiamo permettere – ha concluso la deputata – che le decisioni di Conte e del Movimento 5 Stelle frenino processi fondamentali per la vita di cittadini e imprese: si vada avanti subito senza tentennamenti”.

Intanto, si terra domani, sabato 16 luglio dalle 10:30, al teatro Sala Umberto di Roma l’assemblea nazionale di Italia Viva. I lavori saranno aperti da Matteo Renzi. Nel corso dell’assemblea sara’ allestito un banchetto per poter firmare la petizione rilanciata questa mattina dal partito per il “Draghi bis”.