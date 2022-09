Occhionero: “Da noi scelte popolari e non populiste. Sostituire Draghi con la Meloni ci fa rabbrividire”

La deputata renziana ha presentato i candidati del Terzo Polo (Azione di Carlo Calenda e Italia Viva) puntualizzando i temi caratterizzanti del programma: “Sì alla diversificazione per l’approvvigionamento del gas. Noi non siamo per l’assistenzialismo e il Reddito di Cittadinanza, ma per le politiche attive del lavoro e la flessibilità”





di Antonio Di Monaco

“Le scelte sbagliate di allora, i no ideologici di ieri hanno determinato il caro bollette di oggi. Noi invece rivendichiamo un’assoluta coerenza su questo tema e siamo per il sì alla diversificazione per l’approvvigionamento del gas: scelte popolari, ma non populiste rappresentando un programma ambizioso con i candidati che conoscono i problemi del territorio e portando al governo una figura autorevole come Mario Draghi. Pensare di sostituirlo con Giorgia Meloni ci fa rabbrividire e non poco”. Il programma del partito di Matteo Renzi prevede, infatti, una prima fase a breve termine con rigassificatori e tetto al prezzo; la seconda, sul medio periodo, nella quale ridurre del 55% le emissioni di CO2 entro il 2030 con fonti rinnovabili e una terza per il lungo periodo, che prevede di includere il nucleare per arrivare a “emissioni zero” nel 2050. Ma su quest’ultimo punto si sono levate diverse voci contrarie dopo che il portavoce di “Europa Verde”, Angelo Bonelli, ha svelato una carta su cui erano indicati i possibili siti, tra cui Termoli nel Molise.

Tuttavia, è netta l’analisi sul tema della deputata molisana, Giuseppina Occhionero, che ha presentato i compagni di viaggio del Terzo Polo – che comprende Italia Viva e Azione di Carlo Calenda – con cui sarà ancora in corsa alle Politiche del 25 settembre: a Montecitorio per il proporzionale c’è Donato D’Ambrosio al maggioritario e Fabio Iannucci al proporzionale 2, mentre al Senato sono in lizza Carla Giammaria al maggioritario e Luigi Valente al proporzionale.

Toni accesi anche in materia di lavoro dove il segretario del Pd, Enrico Letta, nelle ultime ore ha affermato di voler superare il Jobs Act, ma da premier spingeva per approvarlo in fretta, come conferma la stessa Occhionero: “È stato approvato dal Parlamento su proposta del governo di cui il Pd faceva parte. Noi non siamo quelli dei sussidi e del Reddito di cittadinanza, ma siamo quelli delle politiche attive del lavoro, non contrapposizione tra lavoratori e datori di lavoro, tra pubblico e privato. Vogliamo rinvigorire il mondo del lavoro attraverso una flessibilità con il coinvolgimento dei giovani come è stato fino ad ora attraverso contratti a tempo determinato e non perdersi nella giungla delle forme non contrattualizzate”.

In ultimo, ma non da ultimo, la questione dei diritti sociali su cui Italia Viva annuncia una norma contro l’omotransfobia, ma senza riferimenti alla legge Zan che contribuì a non far approvare. Ma su questo punto, Occhionero ribatte che “il ddl Zan è stato affossato dal Pd che, piuttosto che trovare un punto di caduta, ha rinunciato a portare a casa una legge sui diritti civili. Cercheremo il punto di caduta migliore – ha concluso la deputata renziana – per un provvedimento che garantisca maggiori diritti per tutti”.