Occhionero da Leu a Italia Viva con l’incognita sanità e cuneo fiscale

La deputata di Campomarino, referente del ministro Speranza sulla Salute in regione, spiega: «Con Matteo è possibile fare il bene del Molise»

ROMA. «Quando Renzi ha annunciato il distacco dal Pd, ho deciso di seguire i lavori alla Leopolda perché questa idea di fare politica mi piace e mi dà la possibilità di valorizzare il mio Molise. Anche i miei compagni di viaggio sono per lo più giovani e brillanti e le donne di Italia Viva hanno un ruolo centrale: dal ministro dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, alla capogruppo Maria Elena Boschi. Spero di poter dare un valido contributo anche in questo senso». Giuseppina Occhionero, deputata molisana eletta con Liberi e Uguali nel proporzionale del collegio del Molise con i resti nazionali (beneficiando anche della “clausola rosa” della lista di Pietro Grasso con le donne capolista in tutti i collegi) ha riassunto così la scelta di confluire in Italia Viva di Matteo Renzi.

I risvolti della scelta dell’ormai ex LeU avranno anche un impatto a livello regionale perché «anche in Molise ci sono tanti sindaci e amministratori a cui non piace la politica “dentro il palazzo” che hanno voglia di diventare protagonisti. Il mio vero obiettivo – ha sottolineato Occhionero – è proprio quello di lavorare per fare il bene dei mie concittadini e della mia regione. Dalle parole che ho scambiato con Matteo Renzi ho capito che questo percorso è possibile».

In ultimo, un ringraziamento giusto e doveroso ai colleghi di LeU a Montecitorio «con i quali – ha subito chiarito – il rapporto è ottimo e continuerò a lavorare agli stessi temi che ci legano. Ma in questa fase LeU è sembrata una serie di appuntamenti rinviati, non si è costituito in un partito. perdendo quello slancio che aveva avuto all’inizio verso una prospettiva futura. Con Italia Viva, invece, ho colto quell’idea di offrire un campo largo e un’offerta politica in grado di soddisfare donne e giovani. Sono convinta – ha concluso la deputata – che insieme potremo fare grandi cose per l’Italia e per il Molise». Una di queste è sicuramente la sanità, tema angosciante e spinoso per eccellenza questa regione e di cui la Occhionero è la referente del ministro, Roberto Speranza, che condivideva con lei i banchi di Liberi e Uguali alla Camera fino a qualche settimana fa. Sarà così anche con la sua nuova formazione politica considerando che Renzi, per coprire i 150 miliardi di euro per i tagli del cuneo fiscale, in una lettera al Corriere della Sera di qualche settimana fa aveva ventilato un taglio di risorse a Comuni e Sanità? I sindaci e i molisani tutti stanno già facendo gli scongiuri.

