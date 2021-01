Occhionero: «Contenta per nuovo corso Odg Molise, lieta di essere punto di raccordo tra istanze regionali e Roma»

«Ho accettato di buon grado l’invito che mi è stato fatto dall’Ordine dei Giornalisti del Molise e sarò lieta di portare le istanze molisane sui tavoli romani. Quello odierno è stato un confronto molto proficuo e già nella prossima riunione con un breve intervento inizierò a introdurre parte delle criticità raccolte oggi grazie al dibattito intrapreso con la vostra categoria». Questo un breve passaggio dell’Onorevole (Italia Viva) Giuseppina Occhionero che nella giornata di lunedì 4 gennaio ha visitato la sede dell’Ordine dei Giornalisti del Molise. Ad accogliere la deputata il presidente Vincenzo Cimino, il vice presidente Cosimo Santimone e la segretaria Marcella Tamburello. Presenti all’incontro anche Giovanni Mancinone, (Assostampa Molise), Mauro Carafa (Casagit) e le delegate Ucsi e Inpgi Rita D’Addona e Micaela Marcaccio. In un vivace dibattito (che ha visto l’intervento di tutti i presenti) sono stati sviscerati diversi temi riguardanti il momento critico dell’editoria in generale, focalizzando l’attenzione sul Molise.

Il presidente Cimino ha chiesto all’onorevole di portare a Roma l’istanza della categoria intera dei giornalisti, non solo quelli molisani, in merito alle vaccinazioni. La categoria dei giornalisti, al pari di altre, è infatti una di quelle più esposte. Per quello sarebbe opportuno prevedere la obbligatorietà dei vaccini. Un’altra tematica affrontata con la deputata di Italia Viva è quella legata ad una rivisitazione della Legge Ordinistica, ancorata a princìpi cristallizzati al 1963 (e dunque in molti casi inapplicabili e anacronistici). Durante l’incontro è stata posta attenzione anche sulla grave situazione riguardante l’Inpgi (l’Istituto nazionale di Previdenza dei Giornalisti): al momento c’è una bozza di riforma che andrebbe a penalizzare ulteriormente una categoria già danneggiata dalla pandemia. Durante l’incontro si è anche parlato di legge per l’editoria, dell’utilizzo di Fondi Ue e di altri strumenti che potrebbero essere uno “strumento ad adiuvandum” per la ripresa del settore.

«Il 2021 – ha detto ancora la Occhionero – è un anno che deve essere segnato dalla ripresa economica. Ripeto, sono lusingata di poter essere un vostro interlocutore. Lo farò, soprattutto col vostro aiuto. È importante avviare un percorso di collaborazione per disciplinare un settore così delicato come quello dell’editoria, messo a dura prova dalla diffusione della pandemia».