Occhi puntati su Larino per l’ultimo weekend del Carnevale

E’ iniziato anche il secondo e ultimo weekend del Carnevale di Larino. Ancora una volta e per la gioia di tutti i giganti di cartapesta sfileranno per la città. Anche questa edizione, la quarantacinquesima, ha regalato tanto divertimento. Ormai Larino può fregiarsi di rientrare nei Carnevali storici d’Italia finanziati dai Beni Culturali e anche quest’anno ha dimostrato di avere una stoffa vincente. Intanto oggi, l’intera parata di Carnevale verrà ripresa in diretta Facebook dal team di “Carnevali d’Italia” con i fotografi e videomaker Roberto Ligurgo, Sebastiano Barbagallo e Giuseppe Vitulli. Saranno loro a raccontare con la loro arte fotografica la caratteristica sfilata dei carri allegorici di Larino.