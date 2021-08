Occhi e sorriso mozzafiato, Francesca Capone è la nuova Miss Molise

Francesca Capone, 21 anni, di Termoli, è la nuova Miss Molise. Nello scenario delle grandi occasioni, all’auditorium esterno del centro commerciale CostaVerde a Montenero di Bisaccia, la proclamazione della nuova reginetta molisana tra 14 splendide concorrenti.

La coroncina, e per la giuria non è stato facile, è andata alla miss termolese che studia Economia a Parma ma che ama anche il mondo della moda e dello spettacolo. Una serata che ha regalato grandi emozioni, fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Montenero guidata dal sindaco Simona Contucci, dall’agenzia Pai esclusivista del concorso per le regioni Molise, Marche e Abruzzo, dalla responsabile della kermesse per il territorio molisano, l’avvocato Monica Mastrantonio e dal direttore del megastore, Dario Valerii.

Al secondo posto Suen Carbone, anche lei termolese: 23 anni, studentessa di scienze motorie, biondissima e dall’eleganza mozzafiato. Ha ottenuto il pass per le Nazionali con il titolo di Miss Sport Molise.

La serata, condotta dal giornalista Andrea Nasillo, ha regalato anche momenti di cabaret, con il comico Antonio Mustillo, di musica e di danza.

Ora alle fasi nazionali approderanno anche Nicole Panzera (Miss Sorriso Molise), Denise Petta (Miss Miluna Molise), Valeria Camelio (Miss Cinema Molise), Daniela Siena (Miss Rocchetta Bellezza Molise), Carla Tolfa (Miss Eleganza Molise) e Fabrizia Fabiana Franco (Miss Be Much Molise).