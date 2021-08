Obiettivo Racing Start per Max Racing al 26° rally del Molise

Il Rally del Molise, al via questo fine settimana per la sua 26ma edizione, è un appuntamento immancabile per la scuderia Max Racing, che schiera tre equipaggi nel gruppo Racing Start con emozioni ed aspettative diverse, e con l’obiettivo di centrarle tutte.

La bella gara sulle strade di Campobasso ed Isernia rappresenta l’esordio alla guida per il 28enne Flavio Bagnoli, salentino di adozione – residente a Nociglia – ed originario di Broni (Pavia), che proverà a condurre al meglio la Peugeot 106 xsi della scuderia affiancato alle note dal 19enne Simone Bello di Ruffano (LE).

E’ a caccia di conferme il brindisino Gabriele Bruno. Il 32enne nativo di Roma è reduce dalla prova positiva al “Roma Capitale” su Citroen Saxo e per la sfida molisana torna alla guida della Fiat Seicento abarth racing start navigato dal 36enne leccese Giacomo Della Monaca.

Continua la scalata verso la finale italiana di Coppa Italia per la coppia formata dai 25enni Marco Manera, di Sternatia, e Giuseppe Corina, di Castrignano dei Greci. Dopo la buona prestazione al Rally del Salento, i portacolori della squadra bianco arancio si presentano al Rally del Molise su Citroen Saxo vts 1600 16v per conquistare gli ultimi punti che valgono il biglietto per l’appuntamento di Modena.

Il programma della manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Molise con partenza ed arrivo nell’area di Selvapiana, a Campobasso, inizierà domani, venerdì 27 agosto, con le verifiche sportive e tecniche. Sabato 28 agosto si disputeranno le 8 Prove Speciali, di cui tre in diurna, due al tramonto e tre in notturna: “Busso” di 6,11 km (passaggi prima vettura alle ore 13:04; 19:31 e 22:18),“Bosco Macera”,di 9,50 km (13:50; 21:34 e 23:22) e Castelpetroso, di 7,38 km, (16:25 e 18:20).