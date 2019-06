Obiettivo: guida in sicurezza. Anche se in emergenza

REDAZIONE TERMOLI

Circa 7milioni di telefonate al 118 nel solo 2017. Di queste circa 4milioni hanno portato all’uscita di un mezzo di soccorso per codici di diversa gravità. Ogni chiamata equivale a un mezzo in movimento e ogni mezzo in movimento comporta la crescita dell’adrenalina in chi deve guidare quel mezzo e, allo stesso tempo, la necessità di arrivare in fretta sul luogo di un incidente. Il tutto “violando” (in maniera legale) il codice della strada ma, soprattutto, con la necessità di non arrecare dei danni alle altre auto che sono in movimento. Di qui l’obiettivo principale: quello di guidare velocemente ma di guidare in sicurezza. Si è parlato di questo nel corso della tre giorni di formazione che è stata organizzata dalla Misericordia di Termoli, l’associazione di volontariato che da sempre è al fianco del 118 negli interventi di emergenza sulle strade bassomolisane. Una tre giorni importante (due di teoria e una di pratica in un campo allestito per l’occasione) per spiegare a chi sarà chiamato a condurre le ambulanze cosa deve fare per mantenere i “nervi saldi” e, allo stesso tempo, arrivare presto sul luogo di un fatto di cronaca. «Guidare un mezzo di emergenza — afferma la dottoressa Elda Della Fazia, responsabile del corso di formazione — non è semplice. Non basta avere la patente. Ci sono due ordini di problemi: la persona a cui affidi il mezzo di emergenza e la scarsa conoscenza della normativa». Due gli aspetti su cui è necessario lavorare: da un lato il capire il tipo di persona cui affidare il mezzo e dall’altro lato il portare avanti un percorso di studio e conoscenza per approfondire quelle tematiche poco conosciute come le normative e l’aspetto psicologico del conducente stesso. «Le persone devono sapere quello che facciamo – ha affermato il Governatore della Misericordia, Romeo Faletra – è essenziale. Noi siamo assetati, abbiamo bisogno di questi corsi di formazione. Non è semplice portare un mezzo in una situazione di emergenza l’adrenalina sale e il mezzo viene guidato diversamente. Noi facciamo questi corsi di formazione per guidare normalmente. In sicurezza e speriamo che questi corsi vengano inseriti anche dalle altre associazioni e dalle altre scuole guida perché si tratta di nozioni che, ad oggi, non vengono fornite».