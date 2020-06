Obiettivo 3, la carovana per Alex Zanardi partirà domani da Campobasso con Antonello

“Obiettivo tricolore”, la staffetta dei campioni paraolimpici, dopo aver fatto tappa questo pomeriggio a Termoli ed essere arrivata a Larino, domani mattina partirà da Campobasso per arrivare a Benevento.

Dopo l’incidente che ha coinvolto Alex Zanardi, i suoi compagni di staffetta hanno deciso di proseguire il percorso verso la tappa finale Santa Cesarea Terme – Santa Maria di Leuca in programma il 28 giugno 2020. Sarà l’ultima tappa dell’evento promosso da Obiettivo 3 di Alex Zanardi, 43 tappe da nord a sud tra handbike, bici e carrozzina olimpica.

È un messaggio di rinascita attraverso lo sport quello di “Obiettivo tricolore”, la grande staffetta promossa dall’organizzazione Obiettivo3, che vanta tra i suoi fondatori il campione Alex Zanardi.

L’obiettivo di Zanardi era quello di abbracciare l’Italia del post Covid e dopo il suo incidente, gli amici hanno deciso di proseguire con la staffetta. Che questi giorni sta facendo tappa in Molise. Questo pomeriggio l’arrivo a Termoli, mentre domani mattina ci sarà il cambio con Antonello che partirà da Campobasso per arrivare a Benevento. Lo start alle 7.30 lungo la Statale, presso la stazione di servizio Blue Bar, poco prima del bivio per Busso. Ad accompagnare Antonello nella sua staffetta ci saranno Antonella e un altro amico. Chiunque volesse aggiungersi alla comitiva, può recarsi presso il luogo della partenza all’orario stabilito.