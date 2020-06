Emozioni e la voce rotta nel descrivere il grande in bocca al lupo per Alex Zanardi. Ha toccato anche Termoli la carovana che sta facendo il giro dell’Italia in onore dello sportivo rimasto vittima di un tremendo incidente appena qualche giorno fa. Una tappa che ha portato i corridori da Lanciano a Termoli. All’altezza del Castello Svevo la staffetta con la handbike che arriverà poi a Larino. “Abbiamo svolto anche oggi il nostro dovere anche per Alex – ha affermato Fabio Ferraiocco dopo aver consegnato il testimone ad Adamo Peschi – lui ne sarebbe stato contento. Lo porteremo avanti pedalando per noi. Il messaggio è un abbraccio a tutti gli italiani, a tutti coloro che hanno sofferto per il Covid, hanno perso dei cari hanno anche combattuto. Un messaggio per i nostri ai nostri medici che hanno combattuto. Noi che viviamo tutti i giorni le difficoltà vogliamo incoraggiare tutti quanti perché adesso siamo tutti colpiti uniti ce la possiamo fare e da soli non si va da nessuna parte”.

Obiettivo 3, a Termoli arriva la carovana in onore di Alex Zanardi (VIDEO E GALLERIA FOTO) Indietro 1 di 4 Avanti