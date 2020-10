Obbligo di mascherine all’aperto, Occhionero: “Vanno evitati autogol”

“Sull’obbligo di mascherina all’aperto – ha commentato l’onorevole molisana di Italia Viva Giuseppina Occhionero – vanno evitati gli autogol, come mettono in guardia scienziati autorevoli come Andrea Crisanti e Massimo Galli: imporre la mascherina anche a chi passeggia per strada da solo, senza persone nelle vicinanze, rischia solo di creare malcontento tra i cittadini e mette in difficoltà anche le forze dell’ordine. Cosa fa una pattuglia della polizia se vede una persona che va in giro da sola senza mascherina, magari in una strada deserta? La multa lo stesso, come prevederebbe la norma, anche se ai fini della tutela della salute pubblica appare totalmente inutile? Si rischia di incorrere di nuovo in sanzioni assurde o sproporzionate? Mi auguro che il Governo valuti con attenzione la situazione, se verrà introdotto l’obbligo di mascherina venga fatto con buon senso”.