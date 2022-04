Obbligo di mascherina al chiuso anche dopo il primo maggio: la decisione del Governo

Il Governo avrebbe deciso di prorogare l’obbligo della mascherina al chiuso dal primo maggio. Ancora non c’è ufficialità sulla notizia che però sarebbe stata confermata da diverse fonti parlamentari, così come riportato da fanpage.it.

Con l’ultimo decreto Covid di fine marzo, infatti, il Governo aveva deciso di andare verso la fine dell’obbligo del green pass e delle mascherine al chiuso proprio dal primo maggio.

Resta confermato l’addio al certificato verde mentre per le mascherine ci sarebbe stata una proroga dell’obbligo di doverla indossare al chiuso.

Secondo le fonti parlamentari nei prossimi giorni verrà emanata una nuova ordinanza del ministro Speranza che conterrà l’obbligo di mascherine al chiuso sui mezzi di trasporto pubblico urbani o extraurbani, quindi sia quello locale che a lunga percorrenza (autobus, metro, treni, aerei, navi, pullman), cinema e teatro, sale da concerto e luoghi di lavoro.

Non dovrebbe invece essere obbligatoria in bar, ristoranti, negozi, palestre. In ogni caso dovrebbe rimanere la raccomandazione di indossarla in qualsiasi situazione di assembramento dove la distanza di sicurezza di un metro non sia garantita.