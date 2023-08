Obama e settembre isernino, Dall’Olio e Mancini replicano alla Vinci

Continua la polemica tra la minoranza e la vicesindaco Vinci sul cartellone del Settembre Isernino. Questa volta i due consiglieri Linda Dall’Olio e Giovancarmine Mancini affermano:



“Confidavamo nella rimozione dell’evento dal Settembre Isernino per ricollocarlo, tutt’al più, in una dimensione ed in uno scenario politici, quelli che di fatto lo caratterizzano.

In un eccesso di reciproca onestà intellettuale auspicavamo forse anche delle scuse, e invece il Vicesindaco, ancora una volta, oltre a non scusarsi decide di non praticare la nobile arte del silenzio.

Crede forse che l’Isernia che non conosce sia popolata da un branco di ignoranti creduloni e propina a noi tutti una giustificazione laconica alla Albertone Nazionale del tipo “Io sono Io e voi…”, volendoci comvincere che il Tour Obama bla bla, con annessa fondazione, nulla abbiano di politico, “è un evento culturale” dice, al pari di come lo sarebbe stato una tappa della Fondazione federalista per l’Europa dei popoli di Umberto Bossi, ad esempio.

L’intento del Vicesindaco a nostro parere altro non è che quello di reclutare truppe di giovani all’ombra dell’altisonante nome Obama, nuove risorse per alimentare visibilità e un consenso politico, e quindi elettorale, che diversamente sarebbero difficili da mantenere per chi sa perfettamente che con l’improvvisazione ti può andare bene una VOLT, ma non è sempre primavera”.