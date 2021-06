‘Oasi per le famiglie’, la spiaggia di Termoli premiata ancora con la Bandiera verde

Sono state svelate le spiagge italiane a misura di bambino. La buona notizia è che Termoli ancora una volta conquista il vessillo verde. Sono 148 in tutta Italia le bandiere verdi dei pediatri assegnate quest’anno. Si tratta di spiagge ‘oasi’ per le famiglie “con spazi fra gli ombrelloni e acqua che non diventi subito alta, presenza di attività ludiche, servizi dedicati ai bambini e alle famiglie, presenza di locali di relax, svago e divertimento per i genitori. La chiave di lettura è che è in vacanza l’intera famiglia. In Molise Termoli è l’unica città della costa ad avere il riconoscimento che viene conferito dal 2012. Quest’anno sono stati coinvolti 2.753 pediatri italiani e stranieri, che hanno confermato le bandiere verdi assegnate negli anni scorsi e assegnato quattro nuove bandiere verdi ad altrettante località che hanno ottenuto per la prima volta il riconoscimento di spiaggia adatta ai bambini scelta dai pediatri. “Grazie all’impulso determinato, anche a livello mediatico, dalle bandiere verdi, è cambiata la percezione del bambino in vacanza. È scomparsa quella assurda chiusura ai bambini – riflette il pediatra Italo Farnetani – con alcuni esercizi turistici che indicavano la preclusione all’ingresso ai minori di 12 anni. Al contrario è divenuta unanime la ricerca del turismo familiare”. “Quest’anno la vacanza al mare ha un ruolo ancora più grande del solito per lo sviluppo psico-affettivo dei bambini, perché compenserà tutte le carenze dettate dalle necessarie restrizioni per combattere la pandemia di Covid-19 – conclude Farnetani – Tra i benefici: rilassarsi e recuperare dopo lo stress, la possibilità di frequentare i compagni per favorire l’identificazione nel gruppo dei coetanei e di svolgere attività fisica e motoria all’aria aperta”.