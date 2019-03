Oasi delle Mortine, la strada è una discarica a cielo aperto

VENAFRO

Nemmeno a due giorni dall’incontro, indetto dall’associazione Città Nuova, su Facebook compare una foto segnalazione di rifiuti abbandonati per la strada. Infatti, torna a far parlare di sé una situazione di estremo degrado in zona “Oasi le Mortine”.

Nella foto si nota una discarica a cielo aperto di gomme e suppellettili vari. Un problema serio ed evidente in questo paese, consolidato da anni, sono le quantità di discariche abusive di rifiuti vari, frutto di cittadini che abbandonano qualsiasi tipo di rifiuti lungo le strade, spesso gettando la busta della spazzatura direttamente dalla propria auto. Le immagini testimoniano come la situazione sia molto critica. Ogni giorno è sempre peggio, le persone continuano ad abbandonare rifiuti ingombranti e sacchi neri accanto ai bidoni pieni e si crea una discarica a cielo aperto. La problematica della sporcizia in paese è diventata così importante ed urgente che è necessario porre in essere soluzioni immediate. Lo stesso vale per le campagne incolte dove l’immondizia c’è ma non si vede. Oltre allo spettacolo indecente sotto gli occhi dei villeggianti, va messa in conto anche la puzza nauseabonda. Senza contare che gli animali, in primis i cani randagi, ne fanno scempio per la strada. I residenti chiedono un intervento immediato della autorità competenti sia per rimuovere l’immondizia presente ma anche per porre in essere azioni di contrasto a tale fenomeno.