«O ci salviamo noi o non si salva nessuno». Il mondo di Papa Francesco in una intervista esclusiva al Tg5

Dalla sofferenza dei bambini alle guerre, passando per la crisi da Covid e l’egoismo delle persone, lanciando un monito a politici e dirigenti: “Siamo già nella terza Guerra Mondiale, per uscire dalle crisi ci vuole realismo. La vicinanza è la vera sfida. Non la cultura dell’indifferenza”. E sul vaccino: “E’ una opzione etica. Tutti lo devono fare, io mi sono già prenotato”

Una intervista profonda (QUI IL VIDEO INTEGRALE) quella rilasciata da Papa Francesco in esclusiva mondiale al Tg5 e andata in onda nella serata di ieri, domenica 10 gennaio. Il Papa ha risposto con spontaneità alle domande del giornalista vaticanista di Mediaset Fabio Marchese Ragona toccando temi di strettissima attualità e lanciando un grande messaggio all’intera umanità. “Da dove possiamo ripartire? Io parto da una certezza. La pandemia è stata una crisi durata un anno e che continua ancora oggi. Ma da una crisi non se ne esce mai come prima, o se ne esce migliori o peggiori. Questo è il problema: come fare per uscirne migliori e non peggiori? Cosa ci aspetta in futuro? E’ una nostra decisione”, ha detto ancora Papa Francesco. “Se vogliamo uscirne migliori dovremo prendere una strada, se vogliamo riprendere le stesse cose di prima la strada sarà un’altra strada, e sarà negativa. E oltre alla pandemia ci sarà una sconfitta in più: quella di non esserne usciti migliori”, ha spiegato il Pontefice. “Per uscire da questa crisi a testa alta e in modo migliore dobbiamo essere realisti. Ci vuole realismo”. Per quel che riguarda la questione vaccini Bergoglio ha parlato di “negazionismo suicida, che non so spiegare. Oggi il vaccino si deve fare”. “Credo che eticamente tutti debbano fare il vaccino – ha detto-, è un’opzione etica, perché tu ti giochi la salute, la vita, ma è in gioco anche la vita di altri. Io mi sono prenotato”. Bergoglio ha poi inteso mandare un messaggio chiaro ai politici e all’intera classe dirigente. “In questo tempo non c’è il diritto di allontanarsi dall’unità. La lotta politica è una cosa nobile, ma se i politici sottolineano più l’interesse personale all’interesse comune, rovinano le cose”. “Un politico che in questo momento non è in grado di dire “noi” , ma dice “io”, non è all’altezza del ruolo. Ma se i politici ed i partiti pensano al bene personale, rovinano la comunità”. “La classe dirigenziale ha il diritto di avere punti di vista diversi e anche di avere la lotta politica. E’ un diritto: il diritto di imporre la propria politica. Ma in questo tempo si deve giocare per l’unita’, sempre” aggiunge. “Chi dice che ‘in questo modo si possano perdere le elezioni’ dico che non è il momento, questo e’ il momento della raccolta. ‘L’uva si raccoglie in autunno‘, questo è il momento di pace e non crisi, bisogna seminare il bene comune”. “Io dico a tutti i dirigenti – pastorali, politici, imprenditoriali – di cancellare per un po’ la parola ‘io’ e dire la parola ‘noi’. Perdi un’opportunità: la storia te ne darà un’altra. Ma non fare il tuo negoziato, il tuo negozio sulla pelle dei fratelli e delle sorelle che stanno soffrendo per la crisi. Davanti alla crisi, tutti insieme, ‘noi’, cancellare l”io’, per il momento”. E ancora Papa Francesco, rispondendo al giornalista che chiedeva “Siamo già nella terza guerra mondiale. Come si arriva alla pace?”, ha affermato: “Fratellanza e vicinanza, nessuno si salva da solo”. “Ci sono le statistiche delle Nazioni Unite che sono spaventose – aggiunge -. Pensate ai bambini che sono nati con la guerra, da dieci anni vivono in guerra e che non sanno cosa sia l’odore della pace. Pensiamo solo ai bambini in generale: le statistiche sono terribili. Una domanda che tutti ci dovremmo fare è questa: cosa possiamo fare per poter far andare a scuola e per far avere da mangiare a tutti i bambini?. E ha concluso: “Più che risposte, la domanda da porre a queste persone in difficoltà è di “cosa hai bisogno? Come posso aiutarti?”.

Tra i temi affrontati nell’intervista anche quello dell’aborto. “Non è un problema religioso, ma di etica umana. Io faccio questa domanda ad una persona che pensa all’aborto. Ho il diritto di farlo? Alla terza o quarta settimana la vita umana è già formata. È giusto affittare un sicario per risolvere un problema? Uno che uccida la vita umana? Questo è il problema dell’aborto. Scientificamente e umanamente. Non immischiare le religioni che vengono dopo, ma non è da perdere la coscienza umana”. Da qui il Papa si è soffermato sulla ‘Cultura dello scarto’. “I bambini non producono e vengono scartati. Scartare gli anziani: gli anziani non producono e vengono scartati. Scartare gli ammalati o accelerare la morte quando è terminale. Scartare affinché la cosa sia più comoda per noi e non ci porti tanti problemi. Questa è la cultura dello scarto. Scartare i migranti: sulla nostra coscienza pesa la gente che è affogata nel Mediterraneo perché non la si lasciava venire. Come si gestisce dopo, quello è un altro problema che gli Stati devono affrontare con prudenza e saggezza ma lasciarli affogare per risolvere un problema dopo non va. Nessuno lo fa con intenzione, è vero, ma se tu non metti i mezzi di aiuto è un problema. Non c’è intenzione ma c’è intenzione. In questa cultura dello scarto ci vuole una cultura dell’accoglienza: invece di scartare accogliere. Non vale la cultura dell’indifferenza. Questa è la strada per salvarci, la vicinanza, la fratellanza, il fare tutto insieme”.