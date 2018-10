O.Agnonese: arriva il Matelica, biglietti a 8 euro

Arriva la capolista Matelica e l’Olympia Agnonese abbassa il prezzo del biglietto. Per incentivare la tifoseria granata a seguire la squadra nell’incontro infrasettimanale in programma mercoledì 24 ottobre allo stadio “Acquasantianni” di Trivento, la società del presidente Marco Colaizzo fissa l’ingresso all’impianto a 8 euro (prezzo unico). «Considerata l’importanza della gara e recependo il sacrificio che i nostri supporters dovranno affrontare per raggiungere il centro trignino, abbiamo deciso di abbassare il costo del tagliando, portandolo da 12 a 8 euro» dichiara Colaizzo alla vigilia della sfida contro i marchigiani. I biglietti saranno acquistabili anche in prevendita a partire da oggi, lunedì 22 ottobre, presso i seguenti esercizi commerciali: libreria Sandro Ricci (Corso Vittorio Emanuele, 9), Costantino Casual (Corso Vitt. Emanuele, 245), Bar Sport dei fratelli Di Toro (Via Aquilonia, 21).