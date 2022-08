Continuano le vacanze nella piccola ma affascinante regione per la coppia Nuzzo Di Biase, ‘travolta da un insolito destino nel fresco Molise d’agosto’, terra d’origine di Maria Di Biase, cresciuta a Bonefro.Anche in vacanza, il duo (sul lavoro e nella vita) non smette di tenerci compagnia, strappando risate alle migliaia di follower che oramai da tempo hanno imparato ad apprezzare un talento che sta riscuotendo sempre più successo.