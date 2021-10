Nutella termolese, l’autore della foto: “Ora ne ho una”. E nei supermercati spuntano cartelli “qui non c’è”

E’ sempre più Nutella mania a Termoli dove si è scatenata una vera e propria caccia al vasetto di Nutella con il trabucco con il disappunto e la tristezza di chi ancora non riesce ad accaparrarsi il suo. E tra selfie e scoperte a Milano della Nutella con il Trabucco, è l’autore della foto che è stata scelta come simbolo di Termoli, Silvio Marino, ad aver finalmente conquistato il suo barattolo di Nutella. La foto, anche questa, è stata rigorosamente postata su Facebook. “Finalmente anche io (che sono l’autore della foto) ho trovato il barattolo di Nutella da collezione con il trabucco e il mare di Termoli”, si legge nel post che è stato pubblicato su Facebook e su Instagram. Alla richiesta di dove poterlo acquistare, Marino ha risposto dicendo che l’ha trovato in un supermercato di San Salvo, nel vicino Abruzzo. A quanto pare la Nutella con il Trabucco sta introvabile in Molise, tanto che in un supermercato di Termoli hanno appeso un cartello vicino ai barattoli dell’edizione limitata: “La Nutella con l’immagine di Termoli… non c’è”, evidentemente per evitare un ‘rovistamento’ tra i barattoli alla ricerca della vasetto che sta diventando il frutto del desiderio dei termolesi. Sicuramente da collezione considerando che lo stesso Marino, intervistato dal Quotidiano del Molise (QUI LA SUA INTERVISTA VIDEO) ha raccontato dello stupore nel sapere che proprio la sua foto era stata scelta per l’edizione limitata da collezione. Evidentemente il Trabucco ha conquistato tutti, talmente tanto che nei supermercati è caccia aperta per averne un vasetto.

