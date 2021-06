Nuovo vicario in Questura, gestirà l’ordine pubblico dei Lupi in Serie C

E’ stato presentato questa mattina, 22 giugno, presso I’Aula Magna della Scuola Allievi Agenti “G.RIVERA”, il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr. Gian Luigi Lenti, che da ieri 21 giugno ha assunto l’incarico di Vicario del Questore di Campobasso, in sostituzione del Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr. Gianpaolo Patruno, trasferito presso la Questura di Reggio Emilia per ricoprire il medesimo incarico di Vicario del Questore. Lenti, 55 anni, nato a Grottaglie (TA) e laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa, ha fatto ingresso nella Polizia di Stato nel 1986, frequentando il corso quadriennale presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma. Nel novembre 1990 è stato assegnato alla Questura di Trapani, quale Dirigente del Commissariato di P.S. di Marsala fino al settembre del 1993. Nel 1993 è stato trasferito alla Questura di Brindisi. Durante la permanenza presso tale sede, fino al 2009, ha ricoperto vari incarichi tra i quali quello di Vice Dirigente della Squadra Mobile, Dirigente del Commissariato di P.S. di Mesagne, Dirigente della DIGOS, Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Promosso Primo Dirigente nel 2009, è stato assegnato alla Questura di Cosenza ove ha ricoperto l’incarico di Dirigente della Divisione Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione fino al trasferimento nel settembre 2013 alla Questura di Bari, dove ha ricoperto l’incarico di Dirigente del Commissariato Bari Nuova Carrassi. Nella corso della sua carriera, il Dr. LENTI ha conseguito importanti risultati nella lotta alla criminalità comune e organizzata, coordinando rilevanti operazioni di polizia tese a disarticolare associazioni malavitose. Ha frequentato, inoltre, numerosi corsi professionali, relativi soprattutto all’attività di controllo del territorio e alla gestione dei servizi di ordine pubblico in occasione di grandi eventi, questi ultimi prodromici alla partecipazione di Lenti ai servizi disposti per il G8 di L’Aquila nel 2009 nonché alla direzione dei servizi in occasione del G7 Economia e Finanza del 2017 a Bari. Dal 21 giugno 2021 ha assunto l’incarico di Vicario del Questore di Campobasso.

