Nuovo traguardo per la chef Mariana Antonecchia

La molisana vola in semifinale a “Cuochi d’Italia” e a Napoli premiata con la fascia di Escoffier

Ancora successi per la chef Mariana Antonecchia dell’Essentia Show Restaurant di Campobasso. Dopo aver vinto le prime tre gare del torneo delle regioni di Cuochi d’Italia (la chef molisana è infatti volata in semifinale, in programma domani giovedì 7 novembre) nella giornata di ieri (5 novembre) oltre ad essersi aggiudicata la gara contro il Lazio nel noto programma in onda sul canale 8 ,al castello Santa Caterina di Napoli, è stata insignita della fascia di discepolo di Georges Auguste Escoffier, il cuoco che ha rivoluzionato la cucina ed è stato definito Il Re dei Cuochi, il Cuoco dei Re. “Il cibo dev’essere quello che sembra, con ingredienti di prim’ordine e di stagione” È questa la logica che ha portato avanti il Maestro e che i suoi Discepoli, sia in Italia che all’estero, hanno seguito. Insieme alla Chef molisana sono stati “intronizzati” altri 52 nuovi discepoli che entrano quindi di diritto a far parte della nuova delegazione guidata dal presidente CAV Nicola di Filippo. Un altro importante riconoscimento arriva finalmente nella nostra regione che per la prima volta ha una “lady chef” insignita della pregiata fascia rossa.