Nuovo sito istituzionale per il Comune di Roccamandolfi

«Il nuovo sito istituzionale del Comune di Roccamandolfi – si legge in una nota del Comune – è on line con una veste grafica rinnovata secondo le regole dettate dall’AGID e le linee guida “DESIGN ITALIA”, il design dei servizi digitali della Pubblica amministrazione. Il nuovo sito è facilmente consultabile oltre che da personal computer, da tutti device mobili. E’ multilingue per favorire anche il turismo internazionale e rispetta le norme di accessibilità per persone con disabilità. I cittadini e i professionisti potranno trovare molti servizi a loro dedicati nell’area riservata e nell’area pubblica, quali ad esempio certificati demografici digitali, pagamenti dei tributi tramite Pago Pa, istanze on line, news ed eventi di vario genere. Molto ricche le sezioni turistiche e le gallerie fotografiche con video e immagini suggestive del territorio e delle bellezze paesaggistiche di Roccamandolfi. Il sito è ancora in evoluzione e presto saranno disponibili nuove sezioni turistiche nuovi servizi ai cittadini anche tramite AppIO».