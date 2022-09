È stato consegnato in questa settimana il nuovo scuolabus del Comune di Palata acquistato in parte con il contributo di 60.000 euro previsto dal bando della Regione Molise, a cui il Comune ha partecipato ed in parte con fondi propri dell’ente.

Si tratta di un nuovo mezzo moderno, sicuro per gli studenti ed a basso impatto ambientale, nell’ottica della tutela dell’ambiente e della riduzione dei costi di gestione.