Nuovo ritrovamento di un cadavere in un’abitazione del paese

Dopo il ritrovamento, domenica scorsa, del corpo privo di vita di un 59enne nella sua abitazione, ieri sera la stessa sorte è toccata a un uomo di circa 70 anni del centro di Fornelli. L’uomo viveva da solo in casa, anche perché la moglie è ricoverata in una struttura sanitaria. Dalle prime informazioni raccolte sembrerebbe che familiari ed amici, non avendo più sue notizie da diverse ore, avrebbero allertato i soccorsi. L’uomo sarebbe stato trovato riverso a terra nel bagno del suo appartamento. Sul posto sanitari del 118 e carabinieri. Il decesso sembrerebbe essere stato causato da un malore improvviso.