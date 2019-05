Nuovo rettore, Battista ringrazia Palmieri e augura buon lavoro a Brunese

REDAZIONE

Il sindaco di Campobasso Antonio Battista ringrazia, con profonda stima, il rettore uscente dell’Unimol Gianmaria Palmieri per il grande lavoro svolto in questi anni e per gli importanti obiettivi che ha raggiunto nel corso del suo mandato al vertice dell’Unimol. Nel contempo augura buon lavoro al nuovo rettore dell’Università degli studi del Molise, Luca Brunese, eletto nel tardo pomeriggio di oggi, che guiderà l’ateneo molisano, orgoglio e vanto di questa regione, verso nuovi ed ambiziosi traguardi. Un impegno strategico quello che attende Brunese, docente di Diagnostica per immagini e Radioterapia, perché strategiche sono le nuove sfide a cui l’Unimol va incontro in un momento di grandi cambiamenti in cui la formazione universitaria diventa fondamentale per la crescita non solo culturale ma anche economica del nostro territorio. Mi auguro che con il nuovo rettore prosegua la preziosa collaborazione che il Comune ha avviato con l’Università per raggiungere, prima e meglio, le mete che fanno grande una città e una regione. Una collaborazione che abbia il sapore della continuità per scrivere insieme il nostro futuro.