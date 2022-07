Nuovo Questore a Campobasso, il benvenuto del Presidente della Provincia Roberti

Il dottor Vito Montaruli è il nuovo Questore di Campobasso. Prende il posto di Giancarlo Conticchio, approdato alla Questura di Salerno.Il nuovo Questore Montaruli si è presentato alla stampa e alla cittadinanza e a lui va “un caloroso in bocca al lupo e l’augurio di buon lavoro per la sua nuova esperienza”, afferma il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti.“Montaruli ha guidato le Questure di territori importanti e anche delicati nel corso della sua esperienza professionale – le parole di Roberti – Sono certo che il nostro territorio e i nostri cittadini potranno star tranquilli, visto il suo importante trascorso e il suo eccellente curriculum”.“Al dottor Montaruli va il benvenuto nella provincia di Campobasso – le parole del Presidente Roberti – Così come già avvenuto in passato, sicuramente, nascerà un proficuo rapporto di collaborazione con le istituzioni, teso ad assicurare al territorio un alto livello di sicurezza”.