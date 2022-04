Nuovo Programma Sanitario, confronto con infermieri. Toma: «Ospedali saranno potenziati»

Il commissario e il subcommissario ad acta alla Sanità, Donato Toma e Giacomo Papa, unitamente al direttore per la Salute della Regione Molise, Lolita Gallo, hanno incontrato a Palazzo Vitale i rappresentanti dell’Ordine professioni infermieristiche nell’ambito dell’azione di concertazione propedeutica all’elaborazione del nuovo Programma operativo 2022-2024.

Al centro del confronto, in via preliminare, il DM 71, l’incremento del Fondo nazionale per le risorse del personale e il DM 70, in corso di revisione.

Con riferimento alla nuova programmazione sanitaria, è stata confermata la conservazione delle attuali tipologie ospedaliere presenti sul territorio con gli opportuni potenziamenti. Si è parlato anche di Reti tempo dipendenti e di medicina territoriale.

Toma ha annunciato una prossima riunione con l’Azienda sanitaria regionale, cui spetta il compito di tradurre in operatività l’impianto del Programma.

Soddisfazione è stata espressa dalla delegazione dell’Ordine, a giudizio della quale la riunione ha messo in evidenza un’organizzazione atta a garantire il diritto alla salute dei cittadini sia per le acuzie, sia per la cronicità.