Nuovo primario per il Cardarelli, il dottor Santillo Direttore di Pediatria

Esulta il dg Florenzano: «Stiamo ridisegnando i nostro ospedali per attrarre nuovi medici»

Nuovo primario per l’ospedale Cardarelli di Campobasso. A comunicarlo il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano.

«Siamo a quattro. Oggi – ha scritto il dg – il Direttore di Struttura Complessa di Pediatria e Neonatologia ha firmato il contratto.

Erano anni che il dottor Santillo coordinava un reparto delicato come quello che si prende cura dei piccoli. I genitori molisani lo hanno conosciuto e ne hanno apprezzato la professionalità e la capacità.

Ora anche lui è ufficialmente “primario”. È il quarto che ho nominato, a breve arriveranno gli altri.

Perché è così importante avere un primario di ruolo? La risposta è semplice: si stabilizza il reparto, si crea un gruppo di lavoro affiatato, coeso, nel quale necessariamente tutti vogliono imparare di più, fare meglio, curare in maniera sempre più efficace.

È per questo che, appena è stato possibile, la prima cosa che ho voluto fare è stata ridisegnare i nostri ospedali. Pensare ai primari, creare maestri che attirino e formino i medici di domani.

È da qui che vogliamo ripartire per rendere la sanità molisana sempre più a misura di cittadini. Per i grandi e, in questo caso, per i più piccoli.»