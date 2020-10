Nuovo parroco a San Giuseppe, arriva don Pino: don Vittorio resta “emerito”

Il Vescovo GianCarlo Bregantini, in ascolto delle necessità della diocesi e guardando alla realtà dei nostri sacerdoti, rende noto che ci sarà un nuovo parroco nella grande parrocchia di san Giuseppe, in Campobasso.

Il nuovo parroco a san Giuseppe sarà don Pino Romano, che tutti abbiamo conosciuto come una figura di grande amabilità, dolcezza e insieme fermezza, dal sorriso sereno, pronto a dare l’esempio nel servizio ai poveri e alla gente umile, specie in Caritas e nella realtà del carcere.

Nello stesso tempo resterà in parrocchia il parroco emerito, don Vittorio Perrella, che ha retto la parrocchia per oltre 40 anni, con grande zelo, testimoniando una sollecitudine proverbiale verso quel quartiere CEP, che egli ha visto nascere e che ha formato, per farne un luogo di fraternità e di inclusione sociale e religiosa.

Don Pino Romano continuerà il suo servizio alla gente di Castellino, insieme a don Donato Colacicco come viceparroco e al diacono Domenico Mastromonaco. Don Donato darà inizio in Castellino Nuovo ad una interessante esperienza di accoglienza per i giovani della diocesi. Nello stesso tempo, don Donato continuerà a svolgere il suo servizio di vice-parroco a Petrella, aiutando don Domenica Di Franco.

Come si evince, sono tutte esperienze inedite, che guardano avanti, verso una modalità nuova di fare il parroco. Non più da soli, ma insieme, in stile sinodale, sulla scia del Concilio Vaticano II.

Il Vescovo ringrazia i sacerdoti della disponibilità dimostrata, con cuore aperto e coraggioso, a servizio di un Vangelo incarnato.

L’ingresso è previsto per la prima domenica di Avvento 2020.