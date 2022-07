Nuovo ospedale di Isernia, le tre aree individuate da Castrataro

Individuate e comunicate a Donato Toma le tre aree scelte dal sindaco Piero Castrataro per la realizzazione del nuovo ospedale di Isernia, per il quale ci sarebbero già i fondi previsti. Il Veneziale, aveva affermato Toma, è l’ospedale con più problemi dal punto di vista strutturale. Tanto che dal Ministero sono stati finanziati 46 milioni per la sua ristrutturazione, a partire dal 2029. A questi, il presidente-commissario aggiunge i 79 dell’articolo 20 (per l’edilizia sanitaria) assegnati al Molise ma non impegnati. Mettendoli insieme, riprogrammando quindi le risorse e siglando un accordo di programma, «avremo i soldi per un nuovo ospedale» aveva detto il governatore.

Per questo Castrataro non ha perso tempo e ha risposto così: tre le aree su cui sarebbe possibile costruire il nuovo ospedale di Isernia. La prima è quella di Colle in Pergola, il rilievo al di sopra dell’Hotel Europa, ben collegato con la tangenziale. La seconda è quella dell’Acqua Sulfurea, una proprietà comunale che già vede un insediamento sanitario e la sorgente delle acque termali. Infine, la terza zona individuata da sindaco ed ufficio tecnico è quella di San Lorenzo, al di sotto della Castagna, facilmente collegabile allo svincolo di Isernia Sud.