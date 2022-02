Nuovo ospedale a Vasto, Iorio: “Per il basso Molise c’è già il San Timoteo”

Il consigliere di FdI ha presentato una mozione: “L’ultimo Pos del commissario-governatore prevede la cessione del bacino di utenza a strutture di fuori regione senza che il Consiglio ne sappia nulla”

“L’Abruzzo ha provveduto per sé e per il Molise firmando l’Accordo di Programma che prevede la realizzazione di tre ospedali ad Avezzano, Lanciano e Vasto, con la cessione del bacino di utenza del basso Molise, senza che il Consiglio regionale ne sappia nulla”. E’ l’accusa lanciata dal consigliere di Fratelli d’Italia, Michele Iorio, e raccolta in una mozione al governatore, Donato Toma, e al presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone. Fermo restando “il pieno diritto della Regione Abruzzo, che non può essere certo una madre accogliente ma più una ‘matrigna’ – ha puntualizzato Iorio – ad attuare la propria programmazione entro i limiti del proprio territorio, l’ultimo Piano Operativo Sanitario firmato dal commissario-presidente Toma prevede l’utilizzo dell’attività ospedaliera nella struttura di Vasto per gli utenti del basso Molise, in particolare la Stroke Unit, l’Emodinamica che io ho implementato a Termoli, la Traumatologia e il Punto Nascita. Su questo non esistono né accordi di confine né di collaborazione come dichiarato dal presidente Toma”.

Giova quindi ricordare che “il bacino di utenza del basso Molise è garantito dall’ospedale San Timoteo di Termoli e per logica – ha osservato l’esponente di Fratelli d’Italia – la nuova costruzione dell’ospedale di Vasto non può andare ad intaccare l’utenza sanitaria della già esistente struttura di Termoli creando una mobilità passiva disastrosa e considerando che l’85% del bilancio regionale è assorbito dalla Sanità e, così facendo, la Regione Molise non avrebbe ragione di esistere”. Con questa mozione, che Iorio chiederà di discutere domani stesso, martedì 22 febbraio, ma più probabilmente sarà iscritta all’Ordine del giorno se dovesse esserci la maggioranza dei 2/3 dell’Aula, si impegna “il presidente della Giunta regionale a trasmetterla al ministero della Salute al fine di evitare che la valutazione sulle caratteristiche del nascente ospedale di Vasto si sovrappongano al già esistente San Timoteo di Termoli creando inutili doppioni”.