Nuovo murales per Campobasso: la città si arricchisce di un’altra opera d’arte (VIDEO)

Blu, Truly, Roa, Zed, Pixel Pancho, Sten Lex, Hitnes, Ericailcane, Alice, Pin, Reser, Icks, Etnik, Mr. Thoms, Peeta, Made514, Dado Ferri, sono solo alcuni degli artisti che hanno già lasciato il segno nella nostra città creando, in pochissimo tempo, un percorso visivo in alcune zone della città divenute vere e proprie pinacoteche all’aperto.

Via Marche, via Liguria e via Lombardia, tuttavia, sono le tre arterie cittadine più gettonate dagli street artist che hanno creato le loro opere d’arte: “La giostra”, “Studio di scrittura”, “La favola dell’avvoltoio ladro”, Trump, Putin e Kim Jong Un, l’opera di Dado in memoria di Stefano Roccia sulle facciate dei palazzi all’altezza dell’incrocio che porta a San Giovanni Battista e al cimitero cittadino. Ultima, ma solo in ordine cronologico, l’opera di Milu Correch, creata sulla parete che affaccia sui resti del campetto da calcio della zona. San Giovanni dei Gelsi, dunque, quartiere sempre più gettonato per la creazione di queste opere d’arte che sovente vengono visitate da scolaresche in gita, anche da fuori regione.