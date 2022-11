Nuovo guasto alla conduttura, disagi per l’erogazione dell’acqua in basso Molise

A Montenero il sindaco Simona Contucci chiude i rubinetti “in attesa che finiscano i lavori”. Della Porta: “Ci hanno detto che dovrebbero terminare nel pomeriggio ma non sappiamo nulla di più”

E’ stata sospesa nella tarda mattinata di oggi, 3 novembre, l’erogazione dell’acqua a Montenero di Bisaccia. A confermare le difficoltà è stato il sindaco Simona Contucci. “Dopo una prima riduzione dell’erogazione sono stata costretta a chiudere tutto in attesa che finiscano i lavori che sta effettuando Molise Acque”.

I disagi stanno interessando non solo Montenero ma anche molti Comuni del basso Molise c come Petacciato, San Giacomo degli Schiavoni, Guglionesi, Campomarino, San Martino in Pensilis, Portocannone, Ururi, Larino e Guardialfiera e riguardano dei lavori che l’azienda speciale che gestisce l’erogazione dell’acqua in Molise aveva iniziato e che aveva costretto ad una prima riduzione del 20% della portata alle abitazioni.

“A Montenero avevamo iniziato a ridurre da questa mattina l’acqua nelle zone di campagna – ha continuato la Contucci – ma adesso siamo costretti a chiudere tutto in attesa di ulteriori comunicazioni”. Una situazione di assoluta difficoltà “che per quello che riguarda Montenero non avevamo avuto neanche in estate dove tutto sommato la situazione si era mantenuta stabile”.

I tecnici sono quindi all’opera per riparare questo ennesimo guasto che sta interessando il basso Molise. I lavori dovrebbero terminare nel primo pomeriggio di oggi, 3 novembre, ma i primi cittadini sono ancora in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Molise Acque.

“Sapevamo che i lavori sarebbero dovuti terminare stanotte – ha affermato il sindaco di San Giacomo, Costanzo Della Porta – invece c’è stata questa ulteriore rottura. Ci hanno detto che dovrebbero terminare nel primo pomeriggio di oggi, 3 novembre, ma più di questo non sappiamo neanche noi”.