Nuovo focolaio Covid nel carcere di Larino, Di Giacomo: «Positivi 25 detenuti e 4 agenti» (VIDEO)

Il segretario del sindacato di polizia penitenziaria: «A operatori e detenuti sarebbe più giusto somministrare Pfizer e Moderna»

Covid nelle carceri molisane, a fare il punto il segretario del sindacato di polizia penitenziaria, Aldo Di Giacomo il quale riferisce di un nuovo focolaio nel carcere di Larino con ben 29 casi. «Cresce il numero delle persone contagiate, 3 a Campobasso. A Larino invece – continua – i positivi sono 29, 25 detenuti di cui uno in ospedale e 4 operatori penitenziari. Da lunedì prossimo inizierà la somministrazione dei vaccini AstraZeneca. Secondo noi non è questo il vaccino giusto per operatori penitenziari e detenuti ma i primi due somministrati (Pfizer e Moderna) a medici e infermieri e case di cura per anziani perché le carceri hanno molte similitudini con queste ultime».