Nuovo Dpcm: ecco i negozi dove servirà e dove non servirà il Green Pass

Obbligo di certificazione verde estesa anche ai negozi di abbigliamento e di giocattoli, alle edicole e alle cartolerie. Non servirà, invece, per recarsi in farmacia, per fare benzina e per acquistari prodotti igienici e sanitari

E’ stato firmato dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, il nuovo Dpcm che specifica la lista dei negozi e delle attività dove non servirà il Green Pass dal prossimo 1° febbraio, quando scatteranno le nuove regole.

Nell’ultimo decreto anti Covid, infatti, come si legge su Fanpage.it, l’esecutivo ha deciso di estendere l’utilizzo della Certificazione (quella base, scaricabile anche effettuando un tampone antigenico o molecolare) agli uffici pubblici, in banca, alle Poste e nei negozi, ad esclusione di quelli dove si vendono beni considerati essenziali.

Come gli alimentari, per esempio, ma anche quelli dove è possibile acquistare prodotti igienico sanitari o le farmacie. Vediamo quindi la lista delle attività commerciali dove non sarà necessario il Green Pass per accedere, individuata nel Dpcm:

Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.

Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.

Commercio al dettaglio di materiale per ottica.

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Il Green Pass base, invece, quello ottenibile dal semplice tampone antigienico in farmacia, servirà per:

Negozi di abbigliamento

Negozi di giocattoli

Tabaccai

Poste anche per il ritiro della pensione

Banche

Uffici pubblici

Edicole

Cartolerie

Librerie

Dal 1 febbraio il Green Pass sarà valido per 6 mesi per tutti.