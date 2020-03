Nuovo contagio a Montenero, Travaglini: “Non è un nuovo cluster”

“Questa mattina -ha fatto sapere il sindaco di Montenero di Bisaccia, Nicola Travaglini- ho ricevuto notizia della positività al Covid-19 di una donna che ha avuto contatti stretti con il primo caso di Coronavirus registrato circa due settimane fa a Montenero di Bisaccia.

La donna, che è stata ricoverata all’Ospedale Cardarelli di Campobasso, non fa parte quindi di un nuovo “cluster”, ma di un ristretto gruppo di persone che aveva avuto contatti prolungati e diretti con i tre casi positivi al virus già registrati in paese.

Quello di oggi non deve costituire un allarme particolare, quindi, ma un nuovo e pressante richiamo alla responsabilità da parte di tutti nel prevenire l’eventuale contagio, adottando tutte le precauzioni che ormai conoscete: restate a casa e rispettate la distanza di almeno un metro con altre persone quando vi recate, ad esempio, a fare la spesa.

I dati nazionali ci dicono che la curva dei contagi è ancora in ascesa, ma se rispettiamo fedelmente le indicazioni fornite dal Governo e dalle Autorità Sanitarie, potremo iniziare ad invertire presto questa tendenza.

Facendo seguito alla normativa vigente e alle disposizioni inerenti le misure urgenti in tema di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ho firmato questa mattina un’Ordinanza con la quale ho disposto la chiusura del Cimitero comunale dal 13 marzo al 3 aprile 2020. Durante tale periodo saranno comunque consentite alcune attività, tra cui la tumulazione e l’estumulazione dei defunti, alla sola presenza dei familiari più stretti.

Sempre nella mattinata di oggi ho firmato un’altra Ordinanza con la quale ho disposto l’orario di apertura e chiusura delle attività commerciali per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM dell’11/03/2020, all’interno del Centro commerciale “Costa Verde”, applicando il seguente orario giornaliero dal LUNEDI alla DOMENICA: apertura ore 9.00 – chiusura ore 18.00. L’efficacia di tale disposizione rimane valida fino alla data del 25/03/2020 secondo l’art.2 del DPCM dell’11/03/2020.

Concludo dicendo che le attività di controllo sul territorio, riguardo al rispetto delle regole ormai a tutti note, saranno intensificate, pertanto gli eventuali trasgressori dovranno assumersi tutte le responsabilità del caso”.