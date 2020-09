È il Tenente Colonnello Marco Datti, 55enne, originario della Provincia di Roma, laureato in giurisprudenza, coniugato. L’Ufficiale ha prestato servizio nella Capitale ove ha retto il comando per oltre 13 anni del locale Nucleo Antisofisticazioni e Sanità per poi assumere l’incarico prima di Capo Sezione Operazioni e poi di Capo Ufficio del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.