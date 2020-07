Nuovo cluster Covid, altri due positivi in Molise: sono rientrati dal Kosovo

Due persone residenti nella provincia di Isernia, rientrate dal Kosovo, sono risultate positive al tampone anti covid-19 sui 170 tamponi processati.

Questo l’esito del bollettino Asrem diramato oggi pomeriggio (31 luglio).

Gli attualmente positivi in Molise sono 29, mentre resta fermo a 421 il numero delle persone guarite.

Il Direttore generale della Asrem, Oreste Florenzano, ha anche annunciato che sono stati effettuati i tamponi sui migranti arrivati questa mattina (31 luglio) e il risultato sarà comunicato nei prossimi giorni, presumibilmente già domani.

Una persona è ricoverata nel reparto di Malattie infettive al Cardarelli e nessuno in terapia intensiva. 61 le persone in isolamento e 23 quelle in sorveglianza.