Nuovo cluster a Larino, avviato il tracciamento dei contatti del medico

Sono stati avviati i tracciamenti per ricostruire la catena dei contatti del medico di medicina generale che era risultato positivo al Covid nel bollettino di giovedì 29 ottobre. A comunicarlo l’amministrazione comunale di Larino. “Si comunica – si legge in una nota – che nella giornata odierna sono risultati due nuovi casi positivi, fortunatamente asintomatici. Sono familiari del medico di medicina generale la cui positività ci è stata comunicata ieri sera.

D’intesa con il Dipartimento di igiene e prevenzione dell’Asrem guidato dal dottor Oriente, si è stabilito che un collaboratore del medico larinese, fornirà al predetto Dipartimento tutti i nominativi delle persone che hanno avuto contatti diretti con il professionista (in particolare tutti i soggetti che si sono vaccinati, che sono stati visitati, che sono stati sottoposti a prelievi venosi). Tutte queste persone saranno contattate nei prossimi giorni dall’Asrem per eseguire il tampone. Si coglie l’occasione per esprimere a nome dell’amministrazione la solidarietà al professionista e ai suoi congiunti con l’augurio di una pronta guarigione. Si invita, nuovamente, la popolazione a rispettare le norme anti contagio e ad utilizzare i dispostivi di protezione personale”.