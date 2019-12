Il Governo regionale durante l’ultima giunta tra le varie deliberazioni segnala il nuovo bando “Turismo è Cultura 2020” con il quale si andranno a finanziare progetti per circa 2 milioni di euro: l’investimento minimo richiesto è di 10mila euro. Le spese (ritenute ammissibili) saranno finanziate fino al 50% e sino a un importo massimo di 40mila euro. Il bando sarà pubblicato a breve. Sempre dalla Giunta segnalano il protocollo intesa tra Regione Molise e Cassa Depositi e Prestiti; quest’ultima affiancherà la Regione Molise in una attività di consulenza, supporto tecnico finanziario e aiuterà la Regione Molise a trovare finanziamenti adeguati in materia di opere pubbliche e strade. La convenzione sarà estesa alle province e ai comuni che vorranno aderire.