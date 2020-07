Nuovo assetto per l’area clinico-assistenziale e di ricerca di Gemelli Molise

Il percorso di progressiva integrazione di Gemelli Molise con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS prosegue, con l’obiettivo per migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti al territorio. Le buone pratiche cliniche, assistenziali e gestionali sviluppate dal Policlinico dell’Università Cattolica diventano modelli di sviluppo e best practice per tutte le altre realtà collegate. Si rafforza, sempre di più, la sinergia e la condivisione dei servizi comuni.

Dal 1 luglio 2020 cambia anche l’assetto organizzativo dell’area clinico assistenziale e di ricerca di Gemelli Molise: Il professor Massimo Massetti, Direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCSS, assumerà anche l’incarico di Direttore dell’omonimo Dipartimento di Gemelli Molise.

Attualmente, il Professor Massetti è Ordinario di Cardiochirurgia e Direttore dell’Istituto di Cardiologia, Direttore dell’U.O.C di Cardiochirurgia e Direttore dell’Area Cardiovascolare presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS (Roma). Il Prof. Massetti ha contribuito ad una profonda riorganizzazione dei percorsi di cura cardiologici, focalizzando la sinergia multidisciplinare sul paziente e facilitando la continuità assistenziale con la rete cardiologica del territorio. Autore e Coautore di oltre 200 articoli scientifici sulle più prestigiose riviste nazionali e internazionali, il Professor Massetti dirige e coordina un team di ricercatori focalizzati sulle tematiche cliniche di più attuale interesse in ambito cardiovascolare.

Il Prof. Emilio Bria, specialista in Oncologia, si occuperà della Direzione del Governo Clinico di concerto con i tre Direttori di Dipartimento, il professor Vincenzo Valentini, Direttore Scientifico, la dott.ssa Giovanna Sticca, Direttore Sanitario, e il dott. Gaetano Castellano, Direttore UOC Anestesia e Terapia Intensiva. Il Prof. Bria è attualmente responsabile dell’Unità Semplice di Neoplasie Toraco polmonari c/o il Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma e Professore Associato di Oncologia Medica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Gestisce e collabora con network nazionali e internazionali in protocolli di ricerca clinica e traslazionale con nuovi farmaci a bersaglio molecolare.

Il Professore Francesco Deodato assumerà l’incarico di Direttore del Dipartimento Laboratori e Servizi. Professore Associato di Radioterapia nella facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, oncologo Radioterapista, si è occupato tra l’altro del sistema Qualità dell’U.O.C. di Radioterapia Oncologica e dell’implementazione ed applicazione clinica delle tecniche avanzate in Radioterapia. E’ Autore di 157 articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali ed internazionali e ha partecipato come docente/relatore in numerosi corsi scientifici e di aggiornamento

Il professor Francesco Cosentino assumerà l’incarico di Direttore del Dipartimento di Oncologia. Nato a Catanzaro e residente a Roma, specialista in Ostetricia e Ginecologia. Fin dagli esordi della sua carriera ha seguito un percorso mirato verso l’alta specializzazione nella chirurgia ginecologica tradizionale, mininvasiva e robotica, con particolare interesse rivolto alla ginecologica oncologica ed all’endometriosi profonda. Ha prestato servizio nei centri ospedalieri più accreditati in tali ambiti sia su scala nazionale che europea e, nel 2014, è approdato alla Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCSS di Roma nell’UOC di Ginecologia oncologica diretta dal Prof. G. Scambia.

Dal 2016 ricopre il duplice ruolo di Direttore della UOC di Ginecologia Oncologica del Gemelli Molise e quello di Consultant per la chirurgia robotica e pelvica avanzata presso la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCSS di Roma.

Dal 2019 è Professore a contratto per il corso di Ostetricia e Ginecologia alla facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università del Molise. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche internazionali nonché principal investigator in diversi trials multicentrici per la cura dei tumori ginecologici

Il Prof. Vincenzo Valentini, Direttore Dipartimento di Diagnostica per Immagini, Radioterapia, Oncologia ed Ematologia e Vice Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, conserva l’incarico di Direttore Scientifico con l’obiettivo rafforzare la collaborazione tra due realtà anche per gli aspetti legati alla ricerca.