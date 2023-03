Nuovo appuntamento con Campobazar, il mercatino dello scambio e dell’usato

Domenica 19 marzo al Mercato Coperto di via Monforte. Necessario prenotarsi inviando compilando la modulistica e inviandola al Comune di Campobasso

Domenica 19 marzo torna Campobazar, il tradizionale mercatino dell’usato e dello scambio, nella location del Mercato Coperto di Via Monforte che, per l’occasione, verrà messa a disposizione di cittadini ed appassionati dell’usato i quali, per un giorno, potranno allestire la propria bancarella su cui esporre oggetti ed accessori che spesso riempiono inutilmente soffitte e garage destinati, prima o poi a diventare rifiuto.



Campobazar è quindi una straordinaria occasione di socialità ma anche un sistema per incentivare il riuso degli oggetti e, quindi, prevenire concretamente la produzione di rifiuti.



Per partecipare al Campobazar, come di consueto, è necessario inviare l’apposito modulo compilato (disponibile sul sito del Comune nella sezione ‘aree tematiche – ambiente e rifiuti’) all’indirizzo sportello.ambiente@comune.campobasso entro e non oltre il prossimo 17 marzo.