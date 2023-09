Nuovo anno scolastico, speranze ed emozioni all’uscita del liceo: «Felici di ritrovarci e ripartire»

Oggi, giovedì 14 settembre, è il giorno ufficiale del rientro in classe in Molise dopo le vacanze estive. Emozioni, sensazioni, raccomandazioni, contatti con compagni e percorsi nuovi e vecchi e routine e persino qualche lacrima trattenuta a stento, però, restano sempre gli stessi come si evince dalle impressioni dei ragazzi raccolte all’uscita del liceo Classico Statale “Mario Pagano” di Campobasso. «Siamo felici di ricominciare, ci siamo anche divertiti e abbiamo trovato anche i professori disponibili e di ottimo umore», ha detto praticamente all’unisono un gruppo di ragazzi. «Per me è il mio ultimo primo giorno di scuola – ha fatto notare una ragazza – e quest’anno avrò gli esami di maturità. Sono felice, ma anche molto emozionata».

Agli insegnanti, invece, tocca il compito di andare oltre l’avvio della scuola come “adempimento burocratico” iniziando l’anno scolastico coinvolgendo i ragazzi con entusiasmo e gioia e guidarli verso il mondo con occhi nuovi e con il gusto della scoperta del bello. (adimo)