Nuovo acquisto in casa Chaminade: arriva il talentuoso Valentino Pappalardi

Valentino Pappalardi è ufficialmente un nuovo giocatore della Chaminade Campobasso. Il calcettista classe 1994 muove i primi passi nel mondo del futsal con gli Allievi del Cimauno, poi l’esordio in C con il Futsal Campobasso di Pino Astorri. Pappalardi dopo diverse stagioni nella massima serie regionale quest’anno fa il salto di categoria sui parquet nazionali, la Chaminade Campobasso è pronta a puntare su di lui: «Sposo il progetto Chaminade perché voglio darmi un’opportunità in un campionato nazionale. Dopo varie rinunce, anche per questioni lavorative, sono pronto a mettermi alla prova. Inoltre la presenza di molti amici e del direttore sportivo Antonello Pascale sono stati determinanti per la mia scelta», queste le prime dichiarazioni dell’ultima new-entry dei rossoblù. Un profilo giusto quello di Pappalardi che va ad allungare una rosa formata da un variegato mix di giovani e di senior per affrontare un campionato che alla vigilia si preannuncia equilibrato: «E’ stata allestita una squadra interessante che ha tutto per fare un campionato brillante e togliersi le sue soddisfazioni. Io dal canto mio spero di poter crescere e migliorare allenandomi e giocando con compagni di grande esperienza». Il club rossoblù continua a scommettere sui ragazzi del posto non solo attraverso la prima squadra, ma anche tramite il settore giovanile. I tecnici sono a lavoro per individuare i migliori prospetti regionali e inglobarli nel progetto Chaminade Campobasso. Intanto, lunedì prossimo alla Palestra Sturzo al via la stagione 2020/2021. Il 7 marzo la Chaminade ha interrotto ufficialmente tutte le attività, precisamente dopo sei mesi il 7 settembre si torna in campo, anche se i tesserati individualmente stanno già seguendo un programma di lavoro atletico. Prima dell’inizio degli incontri ufficiali sono state programmate delle amichevoli, la prima è fissata per giovedì 17 settembre.